Reddito di cittadinanza, le indicazioni del Ministero del lavoro sui nuclei con invalidità 45-66%

Con riferimento al periodo transitorio del Reddito di cittadinanza, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la nota n. 13254 del 29 settembre 2023 con la quale si forniscono indicazioni riguardo al trattamento dei nuclei beneficiari Rdc con componenti con grado di invalidità 45 – 66% inviati ai Centri per l’Impiego sospesi per decorrenza 7 mesi.

La nota specifica che sussiste in favore dei nuclei con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66% il diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali, ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva.

Fonte: ANCI