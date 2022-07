Reddito di cittadinanza: il Comune di San Miniato si attiva per i progetti utili

L’amministrazione comunale si è attivata per la predisposizione e l’attuazione di, collegati alle disposizioni previste per il, che possono svolgersi nei seguenti ambiti di intervento: culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni della comunità. Sul sito istituzionale www.comune.san-miniato.pi.it è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di enti del terzo settore interessati ad avviare i Puc. Ogni progetto deve prevedere l’organizzazione di attività non sostitutive di quelle ordinarie, riguardanti sia nuove attività, sia il potenziamento di quelle esistenti, e deve partire dai bisogni della collettività. Le attività previste possono avere una durata differente a seconda delle caratteristiche e degli obiettivi dei progetti. I Comuni sono responsabili dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale, individuati con procedure ad evidenza pubblica.