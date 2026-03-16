Quartu: il comune apre lo sportello digitale, assistenza gratuita per anziani e fragili

Abbattere le barriere tecnologiche e garantire ai cittadini, nessuno escluso, il diritto di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Con questo spirito nasce a Quartu il nuovo Sportello Digitale, un’iniziativa mirata a ridurre il digital divide che isola la popolazione anziana o i soggetti in condizioni di fragilità.

Il servizio, promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche Generazionali, sarà operativo a partire dal 17 marzo 2026 presso i locali del Centro Socio-Educativo e Intergenerazionale in piazza IV Novembre.

Non si tratta solo di una postazione informativa, ma di un vero affiancamento personalizzato. Grazie alla presenza dei volontari del Servizio Civile Universale, gli utenti potranno imparare a muoversi con dimestichezza tra smartphone e computer. Tra i servizi principali offerti dallo sportello figurano:

identità digitale: supporto per l’attivazione e la gestione dello Spid

supporto per l’attivazione e la gestione dello Spid salute e pubblica amministrazione: consultazione del fascicolo sanitario elettronico, utilizzo dell’app io e accesso ai servizi comunali online

consultazione del fascicolo sanitario elettronico, utilizzo dell’app io e accesso ai servizi comunali online gestione tecnica: aiuto nell’installazione di applicazioni, recupero password e configurazione degli account personali

Oltre all’assistenza tecnica, lo sportello assume una funzione educativa cruciale: la prevenzione delle truffe. In un periodo in cui i tentativi di phishing via SMS ed email colpiscono le fasce vulnerabili, i volontari forniranno ai cittadini gli strumenti critici per riconoscere link sospetti e proteggere i dati sensibili. L’obiettivo è promuovere autonomia e consapevolezza, trasformando la tecnologia da ostacolo a risorsa per la vita di tutti i giorni. Lo sportello sarà accessibile gratuitamente dal 17 marzo fino all’8 maggio 2026: Centro Socio-Educativo, piazza IV Novembre 36, Quartu Sant’Elena, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; pomeriggio dalle 15 alle 19:30.

Fonte: comune di Quartu Sant’Elena