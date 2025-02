Pubblicate le FAQ MEF sul nuovo prospetto IMU da adottare entro il 28 febbraio

Sono state pubblicate dal Dipartimento delle finanze le risposte di chiarimento ai numerosi quesiti, posti dai comuni, in ordine alle modalità di elaborazione e di trasmissione al MEF del Prospetto delle aliquote dell’IMU.

A tal proposito, è data possibilità agli operatori comunali di formulare quesiti sui temi affrontati dalle richiamate FAQ anche prima del webinar, organizzato da IFEL il 14 febbraio, dalle 12:00 alle 13:30, da inviare al seguente indirizzo mail: finanzalocale@fondazioneifel.it.



Si ricorda inoltre ai Comuni che, in ottemperanza all’obbligo di adottare il Prospetto delle aliquote IMU a partire dall’anno d’imposta 2025, scade il prossimo 28 febbraio il termine per l’elaborazione e la trasmissione dello stesso, mediante l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione sul Portale del federalismo fiscale.

Si precisa, infine, che l’omessa trasmissione comporterà l’applicazione delle aliquote di base, secondo quanto previsto dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Si rinvia, in ogni caso, al Comunicato MEF del 28/11/2024 per consultare le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”.

Fonte: IFEL