Pubblicata l’edizione 2022 del Piano triennale per l’informatica nella PA

È disponibile online l’edizione 2022 – 2024 del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, lo strumento realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale per governare i processi di transizione digitale della Pubblica Amministrazione italiana.

Il Piano triennale, che in fase di redazione ha visto il coinvolgimento di numerose PA centrali e il contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), ha l’obiettivo di declinare le indicazioni strategiche in materia di digitalizzazione in istruzioni operative, con chiari riferimenti a obiettivi e risultati attesi dall’azione amministrativa degli enti.

Ed è proprio per favorire le amministrazioni che il Piano triennale, tra le novità più importanti, ha recepito al suo interno i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare i target e le milestone previste dai vari investimenti dedicati alla digitalizzazione della PA, oltre le indicazioni degli Investimenti e degli Avvisi pubblicati nell’ambito della Missione 1.

In continuità con le precedenti edizioni, il Piano triennale 2022 – 2024 mantiene inalterata l’impostazione dei contenuti, con i sei capitoli dedicati alle componenti tecnologiche che forniscono indicazioni operative su servizi pubblici digitali, dati, piattaforme (come ad esempio AppIO, Spid, Cie, pagoPA), infrastrutture, interoperabilità e sicurezza informatica. Confermati anche i principi guida e la strategia di fondo del Piano, che vede per la Pubblica Amministrazione il ruolo di motore di sviluppo del Paese, al fine di costruire una società digitale con al centro cittadini e imprese.