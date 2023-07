In Gu Serie Generale n. 167 del 19 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2023 recante la ” Procedura di accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo per le periferie inclusive”.

Il presente decreto disciplina la procedura di accesso ai finanziamenti a valere sul fondo per le periferie inclusive (di seguito «fondo») di cui all’art. 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche’ le relative modalità di erogazione, monitoraggio dell’utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, il fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000

abitanti e nel rispetto del criterio di cui al comma 2, sono ammessi a presentare domanda di finanziamento i Comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania.

Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di progetti in cui articola il programma, che, nel rispetto delle finalita’ di cui all’art. 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, sono finalizzati:

a) migliorare la condizione e la qualita’ della vita di persone con disabilita’ e delle loro famiglie, in particolare per accrescere le opportunità di inclusione sociale e rafforzare il livello di autonomia di coloro che sono in condizione o a rischio di isolamento e fragilità sociale;

b) migliorare la qualità, accessibilità e integrazione dei servizi presenti nelle aree periferiche per accrescere l’inclusività del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità nel rafforzamento della cultura della piena partecipazione e delle pari opportunità delle persone con disabilità. 2. Il programma prevede progetti che abbiano una durata compresa tra diciotto e ventiquattro mesi.

I comuni di cui all’art. 1 possono presentare le domande di finanziamento entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità

Fonte: Gazzetta Ufficiale