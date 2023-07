Premio EPSA 2023-24 per l’innovazione: aperte candidature fino al primo novembre 2023

Aperte le candidature per l’edizione 2023-2024 del “Premio EPSA” (European Public Sector Award), riconoscimento dedicato alle migliori esperienze e ai progetti di innovazione delle Amministrazioni Pubbliche dei Paesi europei organizzato con cadenza biennale dallo European Institute of Public Administration (EIPA), di cui il Dipartimento della funzione pubblica fa parte. “Boosting Innovation Through Learning” è il titolo di questa edizione, all’interno della quale sono state individuate tre categorie tematiche per la presentazione delle proposte:

Innovation in Public Administration

Green Transition and Sustainability

Digital Transformation

Al Premio possono partecipare tutte le PA che operano a livello nazionale, regionale o locale, le società pubbliche e le Agenzie, che hanno così l’occasione di dare evidenza ai risultati raggiunti nei processi di innovazione e di riforma nel settore pubblico. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al primo novembre 2023. I progetti da candidare possono essere presentati tramite il sito EPSA, dove sono disponibili maggiori informazioni sul Premio e sulla procedura.

I progetti possono essere sottoposti al concorso anche in maniera congiunta da più organizzazioni, eventualmente a livello transnazionale e insieme a soggetti privati, società partecipate, organizzazioni no profit e del terzo settore o istituzioni accademiche. Coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Premio possono presentare nuovamente i loro progetti, purché siano stati oggetto di aggiornamento, riadattamento o estensione del campo d’azione, alla luce soprattutto di significativi e ulteriori risultati raggiunti rispetto al passato. Tutti i progetti presentati vengono valutati sulla base di una metodologia consolidata, che si snoda lungo diverse fasi improntate ai principi di qualità, integrità e trasparenza e secondo specifici criteri di valutazione applicabili a tutte le dimensioni della Pubblica Amministrazione: Relevance, Innovation, Stakeholder engagement, Impact/results, Sustainability, Transferability. I progetti che risulteranno vincitori saranno presentati nel corso della cerimonia di premiazione EPSA in programma a Maastricht nel marzo 2024, vetrina che ambisce a rappresentare un quadro di riferimento per innovazioni future e prossime riforme e che vedrà anche l’assegnazione di Good Practice Certificates.

Dal 2009, quando il Premio EPSA è stato organizzato per la prima volta dall’EIPA, sono stati più di 1.500 i progetti presentati, quali esempi in grado di incidere positivamente sul grado di efficienza ed efficacia dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese di tutta Europa. Nel corso delle varie edizioni, l’iniziativa si è consolidata come strumento capace di generare know-how condiviso per la progettazione e l’attuazione di politiche innovative di riforma del settore pubblico e così mettere in circolo, a livello europeo, le migliori pratiche sperimentate da diverse amministrazioni, quali soluzioni replicabili in un’ottica di reciproco apprendimento. L’organizzazione mette a disposizione un database, caratterizzato anche da brevi note descrittive, relativo alle edizioni fin qui svolte: uno strumento trasparente, volto alla massima diffusione di modelli da cui trarre ispirazione.

Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione