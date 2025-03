Precisazioni in merito all’obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del TUEL

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con comunicato del 26 marzo 2025 a fronte del fatto che numerosi comuni trasmettono alla Direzione Centrale per la Finanza Locale, a mezzo posta certificata, il rendiconto, corredato da una cospicua documentazione a giustificazione della spesa sostenuta, relativo ai vari contributi assegnati e successivamente erogati da questa Direzione Centrale, quale adempimento previsto ai sensi dell’art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) segnala che l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione è quella telematica. Accedendo sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), di volta in volta viene aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione richiesta.

Considerato il numero elevato di contributi straordinari erogati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, le certificazioni di rendicontazione vengono rese disponibili nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali gradualmente. Gli enti che saranno tenuti a rendicontare riceveranno una comunicazione in cui verrà segnalata l’apertura, sul portale TBEL, della rendicontazione relativa ad una specifica linea di finanziamento.

Invita, pertanto, ad attendere comunicazioni in tal senso e a non trasmettere alcuna rendicontazione con una modalità che non sia quella informatica tramite la richiamata procedura. Gli enti che hanno già trasmesso la certificazione a mezzo posta certificata saranno tenuti a riproporre nuovamente la rendicontazione nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente comunicato.

Nel comunicato si sottolinea altresì, che la certificazione presente nell’area riservata TBEL riguarda soltanto i contributi gestiti dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Le rendicontazioni che afferiscono a contributi attribuiti da altri Dipartimenti del Ministero dell’interno o da altre Amministrazioni non sono disponibili sulla ripetuta piattaforma TBEL e dovranno essere inviate ai competenti uffici con le modalità che gli stessi provvederanno a segnalare.

Fonte: DAIT