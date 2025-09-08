Polo Strategico Nazionale: prorogato il termine di adesione alla Convenzione

Innovazione 8 Settembre 2025, di redazione

Le PA potranno aderire fino al 23 febbraio 2027 per la migrazione al cloud sicuro di PSN

In linea con quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Polo Strategico Nazionale è stato esteso il termine di adesione per le Pubbliche amministrazioni dal 24 agosto 2025 al 23 febbraio 2027.

Le Pubbliche amministrazioni italiane avranno quindi a disposizione ulteriori 18 mesi per aderire mediante sottoscrizione dei contratti di utenza al modello infrastrutturale promosso da PSN secondo i più elevati standard di affidabilità, resilienza e indipendenza come previsto dalla Strategia Cloud Italia.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

