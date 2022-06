PNRR, pubblicate le graduatorie dell’Avviso per le mense scolastiche

Sono state pubblicate le graduatorie dell’Avviso per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla chiusura dei termini, lo scorso 28 febbraio, sono pervenute 1.088 candidature, per un totale di richieste di finanziamento pari a 581.398.294,06 euro.

L’avviso è finalizzato all’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie.

“L’incremento delle mense è uno strumento fondamentale per una maggiore diffusione del tempo pieno su tutto il territorio nazionale”, dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Offrire più tempo pieno significa innanzitutto potenziare l’offerta formativa per i nostri ragazzi, dare loro più scuola. Significa anche potenziare gli strumenti a sostegno delle famiglie. Con questo stanziamento faremo i primi 600 interventi. Mettiamo poi subito altri 200 milioni per arrivare al target europeo di 1.000 interventi”.

A seguito dell’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi, le candidature risultate ammissibili sono 600. Per raggiungere l’obiettivo europeo di 1.000 mense finanziate, sono stati stanziati ulteriori 200 mln, incrementando così lo stanziamento iniziale di 400 milioni, e sarà riaperto l’avviso pubblico per acquisire ulteriori candidature da parte dei comuni. Per il raggiungimento dei medesimi obiettivi e nell’ottica di una piena integrazione delle risorse europee, sono state pubblicate, contestualmente, sul sito del PON, le graduatorie per il finanziamento di 268 interventi tra mense e palestre nelle regioni del Mezzogiorno per un investimento ulteriore di 84.817.807,33 euro.

Fonte: MIUR