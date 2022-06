PNRR: partono le Reti di Facilitazione Digitale, la Conferenza delle Regioni approva il piano

Il 27% delle risorse del PNRR è dedicato alla transizione digitale, con un’attenzione particolare proprio al tema delle competenze.

L’Italia sconta storicamente un ritardo considerevole in questo ambito, soprattutto in confronto con gli altri Paesi europei. Proprio per questo motivo, tra gli obiettivi di Italia digitale 2026, la strategia per il digitale del PNRR, c’è quello di colmare tale divario e portare almeno al 70% la percentuale di italiani con competenze digitali di base.

Fonte: MITD