Pubblicata sul sito del MIM la graduatoria degli interventi del nuovo Piano mense scolastiche PNRR, di cui all’Avviso 29 luglio 2024 che ha messo a disposizione per i Comuni risorse pari a 515 mln di euro per la realizzazione e messa in sicurezza di mense scolastiche e per favorire il tempo pieno. Saranno finanziati 890 interventi (fino alla riga rossa) con una percentuale del 63,11% nel Mezzogiorno.

Fonte: ANCI