PNRR – M5C2I2.2.C (PUI – general projects): Pagamenti a titolo di ulteriore anticipo e rendiconti

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con comunicato dell’8 agosto 2024 informa che in data 8 agosto 2024 sono state completate le operazioni di pagamento per la M5C2I.2.2.C (PUI – general projects) relativamente all’integrazione degli acconti e/o delle somme dei rendiconti di progetto in ReGiS.

In particolare, i trasferimenti in acconto sono avvenuti sulla base delle istruttorie presentate ai sensi della circolare RGS del 13 maggio 2024 n.21 per l’attivazione delle anticipazioni e verificando l’effettiva esigenza di liquidità attestata dai Soggetti Attuatori e in coerenza con i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario risultanti a sistema ReGiS.

In allegato al comunicato è reso disponibile l’elenco dei progetti con la ripartizione degli ordinativi di pagamento ivi incluso il dettaglio degli identificativi di rendiconto in ReGiS verificati a titolo di rimborso/stato d’avanzamento lavori.

L’erogazione ha riguardato complessivamente 216 Soggetti Attuatori, per un totale erogato pari ad euro 291.172.134,28 a valere sul conto NGEU, sulle risorse del PNC e su quelle del bilancio dello Stato di cui all’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito con legge 29 aprile 2024, n.56.

Il Dipartimento chiarisce, infine, che l’Amministrazione sta procedendo all’istruttoria delle ulteriori istanze di anticipo presentate e alla verifica degli ulteriori rendiconti presenti sul sistema ReGiS.

Fonte: DAIT