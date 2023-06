PNRR: da oggi è online la piattaforma Connetti Italia – Reti Ultraveloci

Da oggi è disponibile la nuova piattaforma Connetti Italia – Reti Ultraveloci, uno strumento progettato per offrire ai cittadini tutte le informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previsti dalla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 “Reti ultraveloci”.

Il sito, realizzato da Infratel Italia in qualità di soggetto attuatore dei Piani nell’ambito della convenzione siglata con il Dipartimento per la trasformazione digitale, presenta un aggiornamento continuo dello stato lavori, con dati mensili forniti dagli operatori a livello nazionale, suddivisi in cinque Piani operativi.