Pnrr Asili nido: riapertura termini presentazione delle manifestazioni di interesse

In riferimento al terzo Piano asili nido PNRR (Avviso pubblico 17 marzo 2025), il MIM, con Avviso pubblico 11 luglio 2025, ha comunicato la riapertura dei termini, fino alle ore 15.00 del giorno 29 luglio 2025, per la presentazione delle manifestazioni di interesse che dovranno essere presentate secondo le modalità di partecipazione previste nel citato Avviso 17 marzo 2025.

Il MIM informa che anche per i Comuni inseriti nell’allegato 2 è possibile presentare adesione per un numero minimo di 20 posti sulla base delle esigenze espresse dai comuni stessi, utilizzando l’applicativo “Ulteriore istanza di fabbisogno (art.2 comma 6). Informa altresì, che l’unica milestone di livello europeo è quella del collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026 e che tutte le scadenze intermedie sono fissate solo a fini di verifiche interne sull’avanzamento procedurale dell’investimento.

Mercoledì 15 luglio alle ore 15:30, il MIM effettuerà un webinar dedicato, al quale si potrà accedere tramite il seguente link: https://scuolafutura.webex.com/weblink/register/r945a02f01495c60f9b75ea4389be0c14.

Fonte: Anci