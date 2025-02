Sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella sezione Commissario Housing, Faq e chiarimenti (FAQ e CHIARIMENTI | Ministero dell’Università e della Ricerca) è stata pubblicata la nota a firma del Commissario straordinario, Ing. Manuela Manenti, in merito al “doppio finanziamento” del contributo di cui DM 481/24 recante l’Avviso attuativo della Riforma 1.7- “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” prevista dalla Missione 4, Componente 1 “ del PNRR.

Fonte: ANCI