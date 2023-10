PNRR: 50 milioni per iniziative educative transnazionali (TNE)

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) l’Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a Iniziative educative transnazionali (TNE), rivolto alle università, ai consorzi interuniversitari e alle fondazioni universitarie. Le risorse stanziate ammontano a 50 mln. e prevedono la copertura di 10 progetti, in particolare sui temi delle disuguaglianze di genere e la salvaguardia dell’ambiente.

Il finanziamento rientra in attuazione della sottomisura T4 “Iniziative Transnazionali in materia di istruzione”, Investimento 3.4 “Didattica universitaria e competenze avanzate” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” e mira a incentivare l’internazionalizzazione delle università italiane e valorizzare il modello di istruzione superiore italiana quale best practice a livello internazionale.

Le iniziative finanziate, di durata biennale e realizzate con il concerto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dovranno essere rivolte a contesti extra-UE, con particolare riferimento alle aree individuate come aree di interesse strategico tra cui i Paesi extra-UE del Mediterraneo e della Penisola Balcanica e i Paesi del Continente Africano. A queste si affiancano le aree caratterizzate da una significativa presenza di comunità italiane, tra cui si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Paesi dell’America Latina. Il MUR insieme al MAECI ha inteso porre attenzione alle relazioni con i Paesi Meno Sviluppati (PMS)/Least Developed Countries (LDCs), definiti ed elencati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e ai Paesi del Continente Asiatico.

L’eliminazione delle disuguaglianze di genere e la salvaguardia dell’ambiente (DNSH, ‘Do Not Significant Harm’) saranno aspetti di attenzione in ciascuna proposta progettuale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in lingua inglese e via telematica a partire dal 18 ottobre e non oltre il 28 novembre 2023. L’avviso è pubblicato al seguente link

Per domande o richieste di chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: tne.pnrr@mur.gov.it

Fonte: MUR