PNRR: 150 milioni di euro per potenziare le infrastrutture digitali delle PA Centrali

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri annuncia, con un comunicato sul proprio sito, una nuova opportunità dedicata alle Pubbliche Amministrazioni Centrali per migrare in cloud i propri dati e servizi, a partire da quelli critici e strategici, verso l’infrastruttura ad alta affidabilità di Polo Strategico Nazionale (PSN), grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sulla piattaforma PA Digitale 2026, infatti, è stato pubblicato un nuovo Avviso pubblico da 150 milioni di euro per una platea di amministrazioni centrali che intendono iniziare il percorso verso il PSN.

L’Avviso è aperto a 165 amministrazioni centrali, tra cui Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Enti di regolazione dell’attività economica, Enti produttori di servizi tecnici ed economici, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Enti e Istituzioni di ricerca, Istituti zooprofilattici sperimentali, Autorità amministrative indipendenti, Enti a struttura associativa, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Questi soggetti potranno usufruire dei fondi del PNRR per migrare anche i propri sistemi, applicazioni e dati sull’infrastruttura del PSN, in linea con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia.

Non potranno aderire, si legge nel comunicato, gli enti che sono già stati finanziati da precedenti avvisi. Il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito delle attività di migrazione verso il PSN. Gli importi verranno definiti sulla base dei servizi che rientrano nel Piano di migrazione per i quali viene richiesto un finanziamento, oltre che dei relativi sistemi informatici necessari all’erogazione del servizio.

Le amministrazioni possono presentare la propria domanda di partecipazione seguendo le istruzioni disponibili sulla piattaforma PA Digitale 2026 a partire dall’ 8 Aprile 2025 ed entro le ore 23.59 del 2 maggio 2025.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale