Pistoia: Manifatture Digitali Cinema, apre la nuova sede

A Pistoia è stata presentata la nuova sede di Manifatture Digitali Cinema, un’infrastruttura tecnologica dotata di postazioni multimediali e delle più moderne tecnologie digitali per le attività di formazione in campo cinematografico.

Dotata di 12 postazioni multimediali con programmi di grafica in 2D e 3D, un workspace con il Green Screen per produzioni in Virtual Reality e Realtà Aumentata, aule per l’animazione e la formazione, si inaugura a Pistoia la sede di Manifatture Digitali Cinema, presso la Palazzina Coppedè, al numero 9 di viale Pacinotti. La nuova sede nasce grazie alla sinergia tra Regione Toscana – Fondazione Sistema Toscana e il Comune di Pistoia, Fondazione Caript e Fondazione Teatri Pistoia.

MDC Pistoia è una nuova infrastruttura a supporto delle produzioni cinematografiche, audiovisive e dello spettacolo, che andrà ad affiancare e implementare le attività di MDC Prato, inaugurata nel 2017 e dalla fine 2024 sede dei corsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, grazie all’accreditamento di Fondazione Sistema Toscana come Agenzia formativa.

I corsi professionali, gratuiti, di Manifatture Digitali Cinema, stanno riscuotendo una risposta positiva da parte delle persone che vogliono formarsi negli innovativi mestieri del cinema e dell’audiovisivo, che offrono ottime prospettive occupazionali: per il 2025 sono già previsti – nelle 2 sedi – 60 corsi, che spazieranno dalla costumistica al montaggio video, fino alle scenografie, alla scrittura di contenuti e all’animazione. La nuova sede di Manifatture Digitali Cinema Pistoia consentirà di accrescere la proposta formativa, con corsi che andranno a riguardare le “scenografie ibride” (realizzate sia con modalità tradizionali, tra fondali e oggetti di scena, che digitali, grazie alla realtà aumentata e al VR) e le scenografie virtuali (realizzate esclusivamente in digitale). La realizzazione dei progetti digitali di MDC Pistoia è resa possibile dalla collaborazione con 2 innovative imprese toscane: Mediacross e Immerxive.

MDC Pistoia, così come la gemella struttura pratese, sarà per la Toscana un elemento di valorizzazione territoriale, che vedrà il coinvolgimento, per la realizzazione delle scenografie, del Laboratorio di Fondazione Teatri di Pistoia. Ed è grazie alle attività inerenti lo spettacolo – dal vivo e riprodotto – tradizionalmente sostenute e finanziate dall’assessorato alla Cultura, che si sta sviluppando in Toscana una nuova modalità di lavoro in rete, che crea occupazione e positivi ritorni economici sul territorio. La sinergia tra istituzioni, enti, società private e persone, ha reso possibile la realizzazione del progetto MDC Pistoia, destinato a diventare un polo di innovazione, formazione di nuovi professionisti e attrazione di investimenti.

“Con la nuova sede di Pistoia” – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – “si amplia la rete delle strutture di Manifatture Digitali Cinema sul territorio toscano. Una rete che dimostra come il dialogo tra pubblico e privato possa generare una valorizzazione di antichi saperi artigianali e tradizioni, che nei nuovi mestieri del cinema e dell’audiovisivo tornano a nuova vita e ai quali la Regione Toscana guarda con soddisfazione e interesse, per gli sviluppi economici, produttivi, occupazionali che questa industria, uno dei fiori all’occhiello della Toscana, può generare e per le possibilità formative delle nuove generazioni alle quali, oggi più che mai, è necessario fornire nuove prospettive”.

“Si concretizza un progetto su cui abbiamo iniziato a lavorare fin dal primo mandato. Pistoia apre la sua sede di Manifatture Digitali Cinema, un’opportunità preziosa di formazione che offre importanti prospettive occupazionali nel settore e arricchisce il territorio di conoscenze e competenze. Con soddisfazione ed orgoglio inauguriamo questo innovativo centro che fa della città il polo toscano per le scenografie cinematografiche e teatrali, con una particolare attenzione per i progetti digitali che potranno contare su tecnologie all’avanguardia. Questo progetto diventa realtà grazie alla collaborazione di tutti i soggetti, a livello regionale e locale – dalla Fondazione Sistema Toscana alla Fondazione Teatri Pistoia e Fondazione Caript – che hanno lavorato insieme per realizzare Manifatture Digitali Cinema Pistoia” – dichiara il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.

Fonte: comune di Pistoia