Pisa: nasce Start Attractor, l’Università unisce ricerca scientifica e industria

L’Università di Pisa lancia Start Attractor, un incubatore che punta a rappresentare la congiunzione tra ricerca scientifica e industria per sviluppare il territorio locale attraendo competenze e capitali. Il primo passo è quello di selezionare le giovani aziende innovative del territorio che possano collaborare con l’Ateneo, promuovendone la crescita con azioni di mentoring e reclutamento finalizzato a renderle appetibili per investitori e grandi aziende; sicuramente la valorizzazione delle eccellenze del territorio contribuirà a generare una ricaduta positiva in termini di occupazione e attrazione di talento.

“Ma Start Attractor non sarà solo un’incubatore di Start Up, ha spiegato il Rettore Riccardo Zucchi in apertura dell’incontro all’Università di Pisa. Sarà un punto di accesso per il mondo imprenditoriale a quello che l’Università può offrire, agevolando la ricerca, la formazione, il reclutamento, il sostegno all’accoglienza di nuove tecnologie”. Tutto questo è parte di una strategia più ampia, la strategia delle 4 E: Educare, Sperimentare, e poi Eseguire e Uscire.

“Mentre le prime 2 fasi sono quelle tradizionali dell’università, le ultime 2 avverranno grazie a Start Attractor, prosegue il prorettore Iannaccone, selezionerà le giovani aziende innovative, ne promuoverà la crescita con azioni di mentoring e di reclutamento, e le porterà a maturazione, al contempo promuoverà il networking con gli investitori e le grandi aziende e le aiuterà a innovare”.

Start Attractor sarà anche l’unica struttura in Italia, ad avere un board di consiglieri internazionali, 4-6 esperti che valuteranno i progetti promettenti. L’idea, precisa Corrado Priami, delegato per la valorizzazione della ricerca e per le iniziative imprenditoriali dell’università, “è di valorizzare le eccellenze dell’area Pisana e attrarne da ogni parte del mondo promuovendo l’impiego qualificato di giovani talenti e favorendo lo sviluppo di giovani imprese di successo”.

La struttura avrà un costo di gestione di 1 mln. di euro l’anno, ma l’obiettivo è di renderla presto autosostenibile in modo da permettere investimenti decrescenti da parte dei partner.

La partenza è prevista nel 2024 e l’evento Converging Skills è in corso dal 26 al 29 giugno nel Palazzo della Sapienza dell’Università di Pisa, aperto al pubblico vedrà la presenza di 80 relatori, nomi di rilievo del mondo delle startup e della finanza, dell’industria e della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico e dell’open innovation.

Fonte: comune di Pisa