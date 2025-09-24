Piccole opere: prorogata al 31 dicembre 2025 la scadenza per la rendicontazione

Comunicato Dait del 23 settembre 2025

Il Ministero dell’Interno ha comunicato la proroga dei termini per la rendicontazione dei contributi destinati ai Comuni per le “Piccole opere”, finanziate dalla Legge n. 160/2019. La nuova scadenza è fissata per il 31 dicembre 2025.

La decisione arriva dopo che una serie di aggiornamenti tecnici al sistema ReGiS della Ragioneria Generale dello Stato ha reso impossibile per molti Comuni accedere e utilizzare le funzionalità necessarie per la rendicontazione. Le modifiche, avviate a fine maggio 2025, facevano parte delle attività per adeguare ReGiS a un nuovo protocollo di comunicazione.

La proroga si applica automaticamente a tutti i Comuni che avrebbero dovuto presentare la rendicontazione tra il 23 maggio e il 1° settembre 2025. Le scadenze originali erano fissate a sei mesi dal collaudo, dal certificato di regolare esecuzione o dal pagamento del saldo finale.

Il Ministero ricorda inoltre ai Comuni l’importanza di registrare correttamente i pagamenti ammessi nella sezione “Pagamenti a costi reali” di ReGiS, seguendo le istruzioni già fornite. Si raccomanda, infine, di procedere con la rendicontazione non appena il sistema sarà nuovamente operativo.

Maggiori informazioni nella nota del Dait

