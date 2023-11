Piattaforma della Trasparenza, Anac avvia consultazione pubblica

E’ aperta sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la consultazione pubblica sugli schemi di pubblicazione dei dati in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Si tratta di un altro passo verso la realizzazione della Piattaforma della Trasparenza, che diventerà l’unico punto di accesso e consultazione dei dati che le amministrazioni sono chiamate a rendere conoscibili in virtù del decreto legislativo 33/2013 semplificandone la pubblicazione e la consultazione.

La Piattaforma sarà dunque un sistema centralizzato degli obblighi di trasparenza, facilmente accessibile, messo a punto al fine di rafforzare i livelli di trasparenza nel settore pubblico anche nell’ottica di ridurre gli oneri per le pubbliche amministrazioni. Per l’inserimento dei dati nella Piattaforma si rende necessario assicurare l’uniformità e la comparabilità degli stessi mediante la predisposizione di appositi schemi standard di pubblicazione.

Dopo un confronto informale con il Garante per la protezione dei dati personali, l’Agid – Agenzia Italia Digitale e l’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, l’Anac ha definito un primo set di schemi di pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria con l’obiettivo di arrivare a un modello standard di pubblicazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è fissato inderogabilmente al 7 dicembre 2023 alle ore 23.59. Gli stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del format.