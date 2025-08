Piao, ulteriori indicazioni per la definizione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza da notizia sul sito istituzionale che è stato approvato un documento che mette a disposizione sin da subito una guida per le amministrazioni che hanno avviato le attività per la strategia anticorruzione 2026-2028, di seguito pubblichiamo la nota a corredo della notizia.

Nelle more dell’adozione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025, l’Autorità – alla luce della prima esperienza applicativa della normativa in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – nell’Adunanza del Consiglio 23 luglio 2025 ha approvato un documento volto a fornire ulteriori indicazioni alle amministrazioni/enti per la predisposizione della Sottosezione 2.3. “Rischi corruttivi e trasparenza”, nella logica dell’integrazione e coordinamento tra sottosezioni che è propria del PIAO.

Il documento, in particolare, tratta temi quali la prevenzione della corruzione e valore pubblico (VP), il soggetto che elabora la Sottosezione, i contenuti e le modalità di redazione della stessa ed è accompagnato da una Check list per una prima verifica sulla corretta elaborazione della Sottosezione.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione sin da subito una guida per le amministrazioni/enti che hanno avviato le attività volte alla definizione della strategia anticorruzione 2026-2028.

Resta fermo che ogni amministrazione/ente potrà redigere la Sottosezione adeguandola alla propria organizzazione e attività. I contenuti del documento saranno trasfusi e approfonditi nel PNA 2025.

Fonte: ANAC