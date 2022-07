Piao, arrivano i decreti

Decolla il Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione che assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Il quadro normativo per la presentazione dei nuovi Piani è stato completato con il Dpr in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e con la firma – da parte del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e, per il concerto, del ministro dell’Economia, Daniele Franco – del decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti. Da domani sarà operativo il portale dedicato in cui le amministrazioni potranno inserire i Piani integrati e trasmetterli al Dipartimento della Funzione pubblica. Saranno disponibili un video tutorial e un servizio di help desk dedicato. Con il Piao si supera la pletora degli strumenti di programmazione a favore di un disegno organico e integrato della strategia di ciascun ente. È un altro passo nella direzione di garantire alla Pa efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance.

Fonte: Ministro per la Pa