Pianopoli digitalizza i servizi di refezione scolastica e scuolabus

Il Comune di Pianopoli, cittadina della provincia di Catanzaro, ha deciso per il nuovo anno scolastico di implementare una piattaforma digitale per consentire, tramite app mobile e sito internet, ai genitori di gestire interamente i servizi refezione scolastica e scuolabus. La scelta è ricaduta su Donacod, un servizio digitale che consente ai genitori dei bambini iscritti al servizio refezione scolastica di evitare di recarsi in Comune per acquistare i blocchetti cartacei dei buoni pasto ed effettuare le prenotazioni del servizio di refezione direttamente dall’app.

La procedura comporta la dematerializzazione dell’uso dei buoni pasto che precedentemente venivano acquistati dai genitori, portati a scuola dai bambini e lì raccolti per essere utilizzati in convenzione con il centro cottura responsabile della preparazione dei pasti.

Il sistema consente di visualizzare il menu del giorno con la foto dei piatti preparati e monitorare il borsellino virtuale che contiene i crediti acquistabili per fruire del servizio di refezione. Lo stesso procedimento è previsto nel caso del servizio scuolabus: i genitori degli studenti dovranno scaricare l’app, registrarsi e iscrivere gli alunni al servizio scuolabus.

I pagamenti per i servizi si potranno effettuare direttamente tramite il borsellino virtuale integrato con PagoPA, la piattaforma governativa per i pagamenti verso la pubblica amministrazione per i pagamenti, senza la necessità di dover inviare in Comune la ricevuta di avvenuto pagamento. Infine, tramite l’app Donacod, sarà possibile accumulare speciali buoni spesa da parte dei genitori partecipando alle promozioni di esercizi commerciali ed aziende sponsor del circuito Donacod che potranno essere utilizzati per pagare spese di tipo scolastico ed educative o collegate al sistema scolastico tra cui il costo della mensa scolastica e dello scuolabus a Pianopoli.