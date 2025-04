L’idea di un nuovo Piano nazionale per la famiglia è stata lanciata il 13 giugno 2023 durante la prima assemblea del neonominato Osservatorio nazionale sulla famiglia. L’obiettivo principale del Piano è adottare una visione plurale del welfare familiare e promuovere il principio di sussidiarietà, ascoltando i bisogni delle famiglie e valorizzando le iniziative virtuose già in essere. Ne da notizia il

Dipartimento per le politiche della famiglia in una nota pubblicata sul proprio sito.

Il Piano propone, spiega il dipartimento, nelle sue 14 schede-azione, un cambio di passo rispetto al precedente, focalizzandosi sul territorio come ecosistema di attori sociali che cooperano per il benessere familiare. In quest’ottica, il Centro per la famiglia diventa il centro gestionale e operativo di tutti gli interventi finalizzati a promuovere il benessere familiare.

Il focus del Piano è il sostegno alla natalità, con azioni conoscitive riferite alla Generazione Z, promozione di figure che affianchino i genitori nei primi mille giorni, conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e potenziamento dei servizi di cura.

Piano Nazionale per la Famiglia 2025- 2027

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia