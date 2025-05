Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, Fondo nazionale per le politiche sociali e Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale

In GU Serie Generale n. 120 del 26 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto 2 aprile 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il triennio 2024-2026“.

A norma dell’Articolo 2 del provvedimento è adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024 – 2026, articolato in tre capitoli:

– Capitolo 1 – «Il quadro di riferimento. Parte generale»;

– Capitolo 2 – «Piano sociale nazionale 2024-2026»

– Capitolo 3 – «Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026», approvato dalla rete nella seduta del 28 novembre 2024. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali è riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per il triennio 2024 – 2026, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2024- 2026.

Fonte: Gazzetta Ufficiale