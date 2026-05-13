Piano Estate 2026, firmato il decreto da 300 milioni: attività e sostegno agli studenti durante la pausa estiva

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto da 300 milioni di euro destinato al nuovo Piano Estate 2026, il programma che consentirà alle scuole di organizzare attività educative, ricreative e di socialità durante la sospensione estiva delle lezioni.

L’iniziativa punta a offrire agli studenti occasioni di crescita, aggregazione e potenziamento delle competenze, con particolare attenzione ai ragazzi che durante l’estate rischiano di perdere punti di riferimento educativi e sociali. “Il Piano Estate offre preziose opportunità agli studenti”, ha dichiarato Valditara, sottolineando l’importanza della scuola come luogo di inclusione e supporto anche nei mesi estivi.

Grazie alle risorse stanziate, gli istituti scolastici potranno attivare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, progetti sportivi, musicali, teatrali e laboratori didattici, oltre a iniziative dedicate alla valorizzazione dei talenti e alla promozione della vita di gruppo.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso di adesione sul portale PN Scuola e Competenze 2021-2027.

Fonte: MIM