Pubblicato in Gazzetta il Decreto 19 febbraio 2025 del Ministero dell’Agricoltura. della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025“.

Il decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2025 e disciplina altresì i criteri e le modalità d’intervento del Fondo di cui all’art. 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.

Il piano di gestione individuale del rischio previsto all’art. 1 comma 3 del provvediemto costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.

Fonte: Gazzetta Ufficiale