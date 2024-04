Pantouflage, in consultazione on line lo schema di Linee Guida

Approvato dal Consiglio Anac, il 13 marzo 2024, lo schema di Linee guida sul divieto di pantouflage, il passaggio di funzionari dal settore pubblico a quello privato, che ora viene posto in consultazione pubblica sul sito dell’Autorità.

Con le Linea Guida, Anac fornisce indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardo il divieto di pantouflage, che non sono stati esaminati nel Piano Anticorruzione 2022. Questo allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni e gli enti nella individuazione di apposite misure di prevenzione.

Le Linee Guida sono poste in consultazione pubblica aperta a tutti gli interessati fino al 10 maggio, così da acquisire eventuali proposte e osservazioni. I contributi dovranno pervenire all’Autorità esclusivamente mediante la compilazione del format on line.

Fonte: Anac