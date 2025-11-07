Pagati i fondi per opere pubbliche nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che sono state erogate le risorse aggiuntive destinate al Fondo per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, istituito dalla legge 205 del 2017.

Le somme, pari complessivamente a 17,6 milioni di euro, provengono dal Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali e sono state ripartite con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 30 ottobre 2025. L’erogazione è avvenuta con decreto dirigenziale del 4 novembre 2025.

I contributi sono stati assegnati ai comuni che, alla data del 31 ottobre 2024, risultavano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali, secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 15 maggio 2018, che privilegia i centri con meno di 15.000 abitanti.

Il Ministero ricorda che ciascun ente beneficiario dovrà presentare il rendiconto dell’utilizzo dei fondi entro i termini previsti dall’articolo 158 del decreto legislativo 267 del 2000. Il mancato invio comporterà la restituzione del contributo straordinario.

Un ulteriore provvedimento dirigenziale, da adottare entro il 15 novembre 2025, disporrà l’erogazione definitiva delle somme attribuite ai singoli comuni.

Fonte: Dait