Padova: LoL – Lab on Life, nasce il centro educativo digitale

Presso il complesso socio-sanitario Ai Colli è stato inaugurato LoL, acronimo per Lab on Life, il centro educativo digitale destinato ad educare i giovani a vivere al meglio il rapporto con il digitale.

LoL propone attività che favoriscono l’alfabetizzazione digitale, accompagnandola con lo sviluppo del pensiero critico e di competenze sociali ed educative; le attività sono distinte in 3 laboratori:

la stanza della gamblification: per accrescere la consapevolezza rispetto alle azioni di promozione del gioco d’azzardo presenti nella società e, in particolare, dei videogiochi.

la stanza del corpo: in cui si integra l’esperienza digitale con quella corporea attraverso pratiche di consapevolezza corporea, emotiva, cognitiva e del respiro, per riscoprire il proprio corpo come risorsa da utilizzare contro stress, eccessiva attivazione o difficoltà.

la stanza della realtà virtuale aumentata e biosensoristica: attraverso un’esperienza virtuale immersiva, che permette di vivere particolari condizioni della propria vita (congelamento emotivo, nebbia cognitiva, indecisione, scarsa autostima, difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi); si promuove l’apprendimento attivo, il benessere psicologico e il cambiamento positivo delle persone.

Le 3 stanze nascono per ridurre la tendenza a ricorrere al gioco d’azzardo e alle sostanze stupefacenti; al Laboratorio Digitale possono accedere max 30 persone (1 classe) alla volta per un tempo di 4 ore, il laboratorio è accessibile nei giorni di lun e merc dalle 9 alle 13 ed è situato presso il centro Socio Sanitario ai Colli in via dei Colli a Padova. Per accedere al laboratorio è necessaria la prenotazione da parte di un insegnante che intende far partecipare la classe.

Fonte: Regione Veneto – ULSS6 Euganea