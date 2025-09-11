Padova introduce il silenzio digitale nelle scuole

Scuola 11 Settembre 2025, di Redazione

I telefoni cellulari possano essere portati in classe in modalità silenziosa con la possibilità di impiegarli solo in caso di comprovata emergenza

Con il nuovo anno scolastico il Comune di Padova introduce il silenzio digitale: si tratta del divieto di utilizzo del cellulare in capo agli studenti, ma anche agli insegnanti e a tutto il personale che opera nei nidi e nelle strutture per l’infanzia.

La decisione, comunicata con una circolare interna, prevede che i telefoni cellulari possano essere portati in classe esclusivamente in modalità silenziosa con la possibilità di impiegarli solo in caso di comprovata emergenza in modo da creare un ambiente educativo concentrato e privo di distrazioni.

L’obiettivo principale di questa scelta è di promuovere una maggiore interazione tra gli studenti e il personale educativo rimuovendo le fonti di distrazione provenienti dall’abuso degli strumenti digitali.

Fonte: comune di Padova

