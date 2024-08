Opere pubbliche, interventi manutentivi correlati e oneri di controllo sicurezza da parte della pa

La Corte di Cassazione sez. 3 Civile con l’ordinanza n. 11950/2024 ha affermato che la P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile.



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223



