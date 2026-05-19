Open Gov Week 2026: l’Italia tra trasparenza, partecipazione e innovazione nella PA

Trasparenza 19 Maggio 2026, di Redazione

Dal 18 al 22 maggio torna la settimana internazionale promossa dall’Open Government Partnership: l’Italia partecipa con sei eventi dedicati a open data, partecipazione civica e innovazione amministrativa.

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Dal 18 al 22 maggio 2026 si svolge la Open Gov Week, iniziativa globale promossa dall’Open Government Partnership (OGP) che coinvolge governi, amministrazioni pubbliche, società civile e cittadini in una settimana di eventi dedicati ai principi del governo aperto.

L’edizione 2026 assume un valore particolare perché coincide con il quindicesimo anniversario della OGP e si inserisce nel percorso di attuazione del sesto Piano d’Azione Nazionale per il Governo Aperto (6NAP). L’obiettivo è rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, promuovendo politiche pubbliche più trasparenti, partecipate e responsabili.

In Italia, il Dipartimento della Funzione Pubblica coordina la partecipazione nazionale con un programma di sei appuntamenti che coinvolgono amministrazioni pubbliche e società civile. Gli eventi affrontano i principali temi dell’open government: trasparenza, partecipazione civica, open data, innovazione digitale, inclusione e anticorruzione.

La Open Gov Week si configura come una piattaforma internazionale di confronto e collaborazione, in cui vengono condivise buone pratiche e modelli di amministrazione aperta. Attraverso webinar, incontri e consultazioni pubbliche, l’iniziativa punta a rafforzare la cultura della trasparenza e a favorire un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali.

In questo contesto, la partecipazione italiana si inserisce in una strategia più ampia di modernizzazione della pubblica amministrazione, orientata alla collaborazione e alla creazione di valore pubblico attraverso strumenti digitali e processi inclusivi.

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Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica