Open Data: dalla teoria alla pratica. Al via un nuovo ciclo di webinar

Prenderà il via martedì 24 gennaio il nuovo ciclo di webinar dedicato agli open data dal titolo “Dati aperti dalla teoria alla pratica: la corretta applicazione delle Linee Guida”. L’obiettivo del corso, realizzato nell’ambito del progetto “Italia Login – la casa del cittadino” e in collaborazione con Formez, è quello di offrire, attraverso un taglio operativo, approfondimenti specifici sull’implementazione delle Linee guida Open data e sugli aspetti pratici rilevanti per supportare le Amministrazioni e gli altri soggetti interessati nel processo di attuazione.

I destinatari di questa attività formativa sono, infatti, principalmente i Responsabili della trasformazione digitale (RTD) delle Amministrazioni e i referenti open data delle PA e delle imprese pubbliche e private che erogano servizi pubblici in concessione. I webinar sono comunque aperti a tutti coloro che sono interessati o si occupano di dati aperti.

Gli appuntamenti previsti saranno 5. Il primo webinar, che si terrà il 24 gennaio prossimo, dalle ore 10 alle 11.30, si concentrerà sulla fase di identificazione e creazione dei dati da rendere disponibili come dati aperti e la contestuale definizione dei relativi metadati. Verrà inoltre presentata la buona pratica del Comune di Modena che ha definito un unico flusso di elaborazione e pubblicazione dei dati generati dalle varie unità organizzative.

Il secondo webinar, in calendario per il 31 gennaio, sarà dedicato ai dati che creano valore, il terzo (7 febbraio) alla modellazione e all’arricchimento, il quarto (14 febbraio) alla qualità e alla validazione e infine l’ultimo (21 febbraio) alla pubblicazione e al riutilizzo.

