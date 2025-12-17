Oltre 27 milioni ai centri di ricerca italiani: via libera al FIS 3

Scuola 17 Dicembre 2025, di Redazione

Il Ministero dell’Università e della Ricerca finanzia 20 progetti d’eccellenza nei settori Life science, Physical sciences e Social sciences, puntando su giovani talenti e ricerca innovativa

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato i risultati del terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3), destinato a sostenere la ricerca di base più innovativa. Tra oltre 5.000 candidature, sono stati finanziati 326 progetti per un investimento complessivo di oltre 432 milioni di euro.

Di questi, 20 progetti selezionati presso importanti centri di ricerca italiani – tra cui il CNR, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e la Stazione Zoologica ‘Anton Dohrn’ – riceveranno complessivamente 27,6 milioni di euro. I finanziamenti coprono i macrosettori Life science, Physical sciences and engineering e Social science and humanities, con un’attenzione particolare ai giovani ricercatori attraverso le categorie Starting e Consolidator grant, oltre agli Advanced grant per studiosi affermati.

“I ricercatori sono il cuore pulsante di questo sistema – ha sottolineato il Ministro Anna Maria Bernini –. Con il FIS 3 garantiamo continuità e stabilità alle risorse, dando loro strumenti e tempo per innovare e generare futuro”. Anche i presidenti degli enti coinvolti hanno sottolineato il valore della ricerca italiana, dall’astrofisica allo studio dei processi oceanici e della biologia marina, evidenziando come il FIS rappresenti un motore di competitività e sviluppo scientifico nazionale.

Il Ministero ha già previsto la quarta edizione del bando per il prossimo biennio, rafforzando l’impegno a sostenere la ricerca di base e i giovani talenti in Italia.

Maggiori informazioni nella nota MUR

