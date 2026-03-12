Olgiate Olona: il Comune approda su WhatsApp, l’informazione viaggia in tempo reale

Un Comune vicino, veloce e a portata di smartphone. L’Amministrazione Comunale di segna una nuova tappa nel percorso di innovazione tecnologica con il lancio del canale WhatsApp. Uno strumento pensato per accorciare le distanze tra il “Palazzo” e la cittadinanza, offrendo un flusso di informazioni puntuale, gratuito e sicuro.

Il canale si configura come uno strumento di comunicazione unidirezionale: gli iscritti riceveranno aggiornamenti nella sezione “Aggiornamenti” dell’app, senza il rischio di sovrapposizioni o spam. Il servizio coprirà Sicurezza e viabilità: ordinanze urgenti e modifiche al traffico; Amministrazione: avvisi pubblici, scadenze e novità sui servizi comunali; Territorio: eventi, iniziative culturali e opportunità per il commercio.

Massima l’attenzione alla privacy: a differenza dei gruppi tradizionali, gli iscritti non possono vedere i numeri di telefono o i profili degli altri partecipanti, garantendo una consultazione riservata e protetta.

Non si tratta solo di bit e algoritmi. La strategia comunicativa di Olgiate Olona punta a mantenere un legame empatico con l’utente, Fabio Longhin, assessore all’innovazione, sottolinea l’importanza di questa visione: “Parliamo spesso di digitalizzazione come se fosse solo tecnologia, per noi significa qualità del servizio e rispetto del tempo delle persone. Dietro ogni strumento ci sono volti, competenze e un lavoro quotidiano fatto con responsabilità. Un comune digitale deve restare un comune umano: vicino e comprensibile”.

L’attivazione del canale si inserisce in un piano di modernizzazione finanziato dai fondi PNRR. Dalla App MyOlgiateOlona all’integrazione con l’App IO, passando per PagoPA e il nuovo sito web, l’ente sta trasformando il rapporto con l’utenza.

Il Sindaco Giovanni Montano esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto: «La nascita di questo canale è il frutto di un dialogo con la comunità, che ci ha sollecitato a rendere la comunicazione più diretta. Grazie alle opportunità del PNRR stiamo coniugando innovazione e prossimità, un Comune che comunica è un Comune che si prende cura dei cittadini».

Partecipare è semplice: i cittadini possono trovare il link di accesso sul sito istituzionale del Comune o inquadrare i QR code presenti sui materiali informativi distribuiti sul territorio. L’adesione è libera e può essere revocata con un “click”.

Fonte: comune di Olgiate Olona