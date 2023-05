Obiettivi in Comune: rendicontazione entro il 31 maggio per servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico studenti con disabilità – anno 2022

I Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna sono impegnati, in questi giorni, a rendicontare lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità per effetto delle risorse aggiuntive inserite nel Fondo di solidarietà comunale disposte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, commi da 172 a 174 e comma 563) e dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, comma 792).

Ad un mese dalla scadenza, fissata per il 31 maggio 2023, il 30% dei Comuni interessati ha già chiuso ed inviato le tre relazioni, mentre un altro 30% dei Comuni è in fase di compilazione.

Per facilitare gli adempimenti connessi a questi aumenti di risorse, IFEL ha realizzato il servizio Obiettivi in Comune, un sistema di compilazione assistita online su tre distinti modelli, che aiuta i Comuni a rappresentare il livello dei servizi offerti ai cittadini e a rendicontare l’utilizzo delle assegnazioni aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico alunni con disabilità.

Il sito raccoglie e mette a disposizione anche i principali riferimenti normativi sui tre servizi e una sezione che raccoglie le domande più frequenti poste agli esperti IFEL sulle modalità di calcolo dei principali indicatori richiesti (es. la spesa storica del sociale) e sulle modalità di compilazione della rendicontazione per le varie forme di gestione associata dei servizi.

Nell’area ad accesso riservato, oltre ai tre applicativi di compilazione, sono a disposizione dei Comuni i manuali tecnici per il supporto alla compilazione. Molti dati (spesa storica 2021, numero utenti 2019, popolazione di riferimento, ecc.) sono stati precaricati per agevolare i Comuni nella rendicontazione.

Anche le forme associate (Ambiti territoriali del sociale, Unioni di comuni, Consorzi, ecc.) possono chiedere le credenziali di accesso al portale di IFEL per supportare i Comuni nella fase di compilazione delle tre relazioni di rendicontazione.

Data la rilevanza strategica del raggiungimento – per il 2027 – dell’obiettivo di servizio europeo del livello minimo di copertura del servizio degli asili nido, pari al 33% della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, nell’area pubblica del sito è disponibile una dashboard interrogabile per singolo comune con gli utenti-obiettivo e le relative maggiori risorse prevedibilmente assegnate dal 2022 al 2027.

Nelle dashboard pubblicate nell’area pubblica del sito Obiettivi in Comune sono già disponibili gli importi definitivi delle maggiori risorse assegnate per il 2023 per il potenziamento degli asili nido e del trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Si ricorda, infine, che le relazioni chiuse sulla piattaforma Obiettivi in Comune vengono inviate automaticamente al sito dei fabbisogni standard (opendata.sose.it) per l’invio “definitivo”, che dovrà essere solo validato dal Comune, senza necessità di ricompilazione dei dati.

Fonte: IFEL