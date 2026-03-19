Nuovo ISEE più favorevole per famiglie e figli

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo “ISEE specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”, pensato per rendere più accessibili alcune misure di sostegno alle famiglie con figli o con casa di proprietà. La riforma interessa prestazioni come l’assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro, l’assegno unico per i figli, il bonus asilo nido e il bonus nuovi nati.

Tra le novità principali c’è l’innalzamento della soglia di esclusione dell’abitazione di proprietà: ora può arrivare a 91.500 euro e fino a 120.000 euro nei capoluoghi di Città metropolitane. Inoltre, per ogni figlio aggiuntivo oltre al primo, l’indicatore patrimoniale aumenta di 2.500 euro e sono potenziate le maggiorazioni per la scala di equivalenza.

Il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e le istruzioni per la compilazione sono stati approvati con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 3 del 2 marzo 2026 e sono disponibili nella sezione “Pubblicità legale”. L’INPS ha riepilogato le modifiche principali con il Messaggio n. 799 del 6 marzo 2026.

Maggiori informazioni nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali