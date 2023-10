Nuove generazioni: disponibile la formazione a distanza sulla progettazione dei servizi

È disponibile online la Formazione a Distanza “Tracce per la programmazione e la progettazione”, proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Istituto degli Innocenti.

La FAD è una delle iniziative del percorso di disseminazione del Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni (file pdf), volto ad accompagnare una nuova progettazione “per e con” le nuove generazioni, con un approccio multiprofessionale e multidimensionale che ha l’obiettivo di ancorare ai diritti una corretta realizzazione dei servizi sociali per l’infanzia e l’adolescenza in tutto il Paese.

Il percorso formativo è gratuito ed è aperto a tutti coloro che si occupano di progetti e servizi per l’infanzia e l’adolescenza (assistenti, sociali, educatori, psicologi, insegnanti, ricercatori, ecc.). Ha una durata di 13 ore, suddivise in 7 moduli, è riconosciuto dal MIUR ed è accreditato presso il CNOAS.

All’interno della FAD, ognuna delle tematiche è affrontata da esperti ed esperte che hanno contribuito alla stesura dei diversi capitoli del Manuale, sia attraverso videolezioni, sia con materiali didattici.

Per coloro che intendono approfondire ulteriormente i temi trattati sono inoltre proposti testi, materiali e link aggiuntivi. Infine, sono previste delle semplici esercitazioni per stimolare riflessioni e proporre elementi di analisi contestualizzati in funzione delle esperienze umane, professionali e territoriali dei partecipanti.

La FAD è disponibile sulla piattaforma di disseminazione del Manuale, uno spazio online che promuove la conoscenza e la diffusione del Manuale, anche navigando al suo interno, e approfondimenti specifici.

È inoltre presente una sezione dedicata alla condivisione di esperienze, che può essere alimentata anche dai partecipanti alla FAD, al fine di arricchire il Manuale e offrire spunti interessanti da prospettive diverse.

Per saperne di più vai sul sito www.manualenuovegenerazioni.it

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali