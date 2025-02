Nuova funzionalità ReGiS per la gestione e visualizzazione dei trasferimenti finanziari

Con comunicato del 21 febbraio 2025 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti (legge n.160/2019) – Rigenerazione urbana; articolo 21 decreto-legge n.152/2021 – Piani Urbani Integrati; articolo 1, comma 29 e seguenti (legge n.160/2019) – Piccole Opere; articolo 1, comma 139 e seguenti (legge n.145/2018) – Medie Opere, che è stata implementata una nuova funzionalità nel sistema ReGiS che permette una maggiore trasparenza nella gestione dei trasferimenti finanziari.

A partire dal mese di febbraio 2025, tutti i dettagli relativi ai trasferimenti sono consultabili direttamente all’interno della piattaforma, accedendo alla sezione ”Anagrafica progetto – Gestione spese – Trasferimenti”.

Si precisa, pertanto, che tali informazioni non saranno più pubblicate sul sito della finanza locale, come fatto in precedenza.

Gli utenti autorizzati potranno visualizzare i dati completi dei trasferimenti attraverso il percorso indicato, garantendo così una gestione più efficiente e trasparente delle risorse finanziarie.

Questa implementazione consente agli Enti di monitorare in tempo reale lo stato dei trasferimenti e di accedere a tutte le informazioni correlate al CUP.

Si segnala che la visualizzazione dei trasferimenti sulla piattaforma è subordinata al caricamento dei dati di pagamento da parte dell’Amministrazione. Pertanto, si invitano gli enti a non inviare richieste di chiarimenti e/o solleciti riguardo ai trasferimenti, in quanto i tempi di visualizzazione sono condizionati dalla necessità di elaborare in modo massivo i dati di pagamento relativi a tutti gli enti coinvolti. Una volta completata l’elaborazione, tutti i dati saranno trasferiti sul sistema ReGiS.

Il Dipartimento pertanto invita gli enti ad attendere il completamento di questo processo sistematico di caricamento ed elaborazione dati.

Fonte: DAIT