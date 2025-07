Aggiornamento e revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per i comuni delle regioni a statuto ordinario

Nella Gazzetta Generale n.158 del 10-07-2025 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2025, recante l’adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

In particolare è stata adottata la nota metodologica relativa all’aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2024, che prevede la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale e l’aggiornamento della base dati per la determinazione, a metodologia invariata, dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il trasporto pubblico locale (TPL), il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilita’ e territorio, il servizio di asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi dell’istruzione pubblica ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Fonte: Gazzetta Ufficiale