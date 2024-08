Pubblichiamo la nota di lettura Anci al ‘Decreto Coesione’, Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” come convertito in legge 4 luglio 2024, n. 95. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 6 luglio

Fonte: ANCI