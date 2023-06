Nomina del RTD in forma associata: proseguono i lavori del laboratorio, attivato da AgID

Proseguono i lavori del laboratorio, attivato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per la nomina del Responsabile per la transizione digitale (RTD) in forma associata.

AgID ha infatti dato vita a questo laboratorio con l’obiettivo di aprire dei canali di dialogo con le Amministrazioni che possano stimolare il confronto, valorizzare le esperienze, condividere conoscenze e progettualità, anche attraverso spazi di community, e fornire loro supporto nell’attuazione degli adempimenti riguardanti la figura del RTD.

Giovedì 25 maggio si sono svolti i lavori del secondo incontro operativo a cui hanno preso parte anche il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANCI, i quali hanno sottolineato l’importanza di mettere a disposizione degli strumenti operativi per gli enti di piccole, medie e grandi dimensioni che intendono avviare un percorso di associazione. Diverse anche le Amministrazioni territoriali presenti, che hanno evidenziato l’utilità di queste iniziative laboratoriali per ampliare le opportunità e consolidare il ruolo del RTD.

Con i partecipanti del laboratorio è stata realizzata una prima mappatura di fabbisogni e di esperienze realizzate di nomina del RTD in forma associata. Tra le attività previste per le prossime settimane, ci sarà anche l’avvio dei lavori di elaborazione di un apposito Vademecum.