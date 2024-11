Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni di cui all’articolo 1 del decreto 6 giugno 2024

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 270 del 18 novembre 2024 il Ministero dell’Interno informa che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 18 ottobre 2024, corredato dell’allegato A, recante: «Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 6 giugno 2024», in applicazione della diposizione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 6 giugno 2024.

Fonte: Gazzetta Ufficiale