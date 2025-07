Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea diversi provvedimenti in materia di firma elettronica, identità e attributi digitali

Nella Serie L della GU : 30/07/2025 dell’Unione Europea sono stati pubblicati diversi regolamenti in materia di firma elettronica, identità e attributi digitali, si segnalano in particolare:

il Regolamento che riguarda le norme di riferimento per la verifica dell’identità e degli attributi della persona a cui deve essere rilasciato il certificato qualificato o l’attestato elettronico di attributi qualificato;

il Regolamento per la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica a distanza e dispositivi qualificati per la creazione di un sigillo elettronico a distanza come servizi fiduciari qualificati;

il Regolamento in merito alle modalità procedurali per le valutazioni tra pari dei regimi di identificazione elettronica e per la cooperazione nell’organizzazione di tali valutazioni nell’ambito del gruppo di cooperazione e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione;

il Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli attestati elettronici qualificati di attributi e gli attestati elettronici di attributi forniti da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea