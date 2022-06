Nasce la Fondazione Rome Technopole

Presso la Sala Senato del Palazzo del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma si è tenuta la cerimonia di costituzione della Fondazione Rome Technopole, un Ente nato in collaborazione con Roma Tor Vergata, Roma Tre, Regione Lazio, Roma Capitale e Unindustria, per sostenere il progetto degli ecosistemi dell’innovazione puntando sulla creazione di una fondazione di ricerca e formazione in cui collaborino da una parte gli atenei romani e dall’altro le imprese, favorendo il trasferimento tecnologico e la trasformazione digitale dei processi produttivi. Nello specifico la costituzione della Fondazione è un passo avanti nella realizzazione del progetto Rome Technopole Innovation Ecosystem, l’ecosistema di innovazione a carattere regionale responsabile della filiera di ricerca, formazione e innovazione della Regione Lazio che si muoverà di concerto con il panorama imprenditoriale territoriale soprattutto su temi quali la transizione energetica, la transizione digitale e i settori legati al biopharma e alla salute.