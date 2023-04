Nasce Basilicata Academy, un progetto di formazione tecnologica

La Regione Basilicata presenta un progetto di formazione rivolto a 50 tra diplomati e laureati tra i 18 e i 35 anni per dotarli di competenze legate a logiche di trasformazione digitale e scienza dei dati. I candidati verranno selezionati per 3 profili di formazione e saranno inseriti in un percorso, nell’ambito dell’IT Governance – Data Science, nei settori della sanità, attività produttive, turismo e in generale per iniziative di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione centrale e locale.

“Basilicata Academy” è il nome del progetto presentato alla stampa dall’assessore regionale Alessandro Galella e dall’amministratore unico di Sviluppo Basilicata; l’iniziativa è a costo zero per la Regione e verrà svolta in collaborazione con la società HSPI – Gruppo TXT società di consulenza direzionale, leader in Italia nei servizi di Business Consulting, IT Governance e Digital Innovation.

L’8 maggio inizierà la formazione della durata di 1 mese e per coloro che supereranno il periodo formativo è previsto lo svolgimento di uno stage fino al 31 dicembre 2023; si procederà anche con piani di formazione personalizzati, su software specifici riconosciuti a livello internazionale e pacchetti formativi che includono il conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale e l’apprendimento delle principali best practice di settore (es. ITIL, Prince2, COBIT).

“Innescare processi di formazione finalizzata all’occupazione è indispensabile per la crescita della regione, ha detto l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Servizi alla comunità, Alessandro Galella, l’obiettivo è di consentire ai giovani lucani di trasformare le competenze in opportunità. Se a questo si aggiunge che le competenze sono quelle relative al settore ICT, diventa cruciale considerata la domanda”.

I 3 profili che verranno formati saranno: l’IT Governance Consultant, l’IT Data Scientist e il Demand PMO; le selezioni per partecipare al percorso formativo si svolgeranno dal 5 al 28 aprile attraverso la valutazione dei curriculum che potranno essere inviati all’indirizzo mail academy@hspi.it

Fonte: Regione Basilicata