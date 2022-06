Napoli, a Città della Scienza la 3° edizione di “Campania Digital Summit”

Campania Digital Summit è promosso da The Innovation Group e Regione Campania, in collaborazione con Fondazione Idis – Città della Scienza e vedrà la partecipazione di 59 relatori, rappresentanti delle Istituzioni, dell’Università, dell’Impresa e della Ricerca articolato in una giornata di lavori con 5 Sessioni dedicate:

Innovazione digitale

Digitalizzazione del Sistema Sanitario

Ecosistema digitale del Turismo e della Cultura

Trasporti, PNRR, Progettualità integrata, Infrastrutture strategiche

Connettività, Cloud, Sicurezza informatica e Tutela dei dati

Il Summit si propone di delineare le iniziative in corso in Campania per favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e la crescita del sistema produttivo e per il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa.

I lavori inizieranno alle ore 9.30 con la Sessione plenaria intitolata: “Ecosistema dell’innovazione digitale in Campania: scenari e prospettive” con l’intervento di apertura di Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania e le conclusioni del Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, a seguire le 3 Sessioni parallele in programma dalle 11.30 alle 13.30.

“Digitalizzazione del Sistema Sanitario in Campania” sarà aperta dall’Assessore al Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, Ettore Cinque e gli interventi, tra gli altri, di Massimo Bisogno, Direttore Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, Regione Campania.

“Ecosistema digitale del Turismo e della Cultura: impatti e prodotti”, prevedrà l’intervento di apertura di Felice Casucci, Assessore al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa della Regione Campania e l’intervento tra gli altri di Rosanna Romano, Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo

“Il potenziamento dei Trasporti in Campania: PNRR, progettualità integrata, infrastrutture strategiche” vedrà l’intervento di apertura a cura del Presidente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti del Consiglio Regionale della Campania, Luca Cascone.

Infine, dalle ore 14.45 si terrà la Sessione plenaria conclusiva del Summit “Connettività, cloud, sicurezza informatica e tutela dei dati: focus e soluzioni” con l’intervento di apertura di Mario Casillo, Consigliere del Presidente in materia di Digitalizzazione e ICT – Consiglio Regionale della Campania e le relazioni, tra gli altri, di Vito Merola, Direttore Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania. La conclusione dei lavori prevista per le 17.00 sarà affidata ad Antonio Marchiello, Assessore Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio della Regione Campania. PROGRAMMA COMPLETO